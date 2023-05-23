ДРН предоставил консультацию пострадавшим туристам в Дмитриевке

Департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития КР оказал консультационные услуги иностранным туристам. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, сотрудниками Межрегионального отдела Иссык-Атинского района осуществлен выезд в гостиницу город Кант, где были размещены иностранцы, пострадавшие в ходе спецоперации в селе Дмитриевка.

В ходе встречи с иностранными туристами, сотрудники Департамента оказали консультационные услуги по вопросам документирования. Выяснилось, что у 11 иностранных граждан Российской Федерации и Республики Беларусь сгорели паспорта. Сотрудниками Департамента даны консультации и рекомендации по вопросам восстановления документов через дипломатические представительства стран данных иностранных граждан.

Следует отметить, что, так как иностранные туристы являются гражданами иностранных государств, Департамент может оказать содействие по вопросу восстановления регистрационных талонов, в случае если ранее они были выданы. Стоит отметить, что согласно Постановлению "О вопросах регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики", граждане Российской Федерации и Республики Беларусь прибывшие в Кыргызскую Республику на период более 30 календарных дней, обязаны пройти регистрацию по месту пребывания.