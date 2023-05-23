"Агро Куш" объявляет тендер на проектирование и строительство птичников

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОсОО "Агро Куш" объявляет открытый конкурс на представление коммерческих предложений на проектирование и строительство хозяйственных корпусов для птицеводства (птичников). Месторасположение: Тору-Айгырский айылный аймак, Иссык-Кульского района, Иссык-Кульской области. Количество птичников: 12.:
Лот 1 – Проектирование и строительство птичников для выращивания бройлеров мясной породы, напольным методом.
Квалификация участников тендера:
- Участники тендера должны предоставить краткое описание организации, деятельности, опыта в проектировании и строительстве зданий и сооружений для птицеводства, животноводства и прочих сооружений сельскохозяйственного назначения и предоставить соответствующий список рекомендаций;
- Участники тендера должны иметь документы, определяющие юридический статус организации, с указанием юридических адресов, а также лицензирующую документацию, дающую право на ведение деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения;
- Пакет документов для участия в конкурсе на представление коммерческих предложений помимо технических спецификаций оборудования должен содержать письмо-заявку об участии в конкурсе на фирменном бланке с подписью руководителя и заверенное печатью организации;
- Коммерческое предложение должно обязательно содержать размер финансового предложения с обоснованием цены. При этом цена должна быть указана с учетом всех транспортных затрат, таможенных расходов и соответствующих страховых затрат.
Технические требования к конкурсной документации:
Технические требования к 12 зданиям птичников для выращивания бройлеров мясной породы, напольным методом.
- Габариты птичников: ШхДхВ 15х120х2,5;
- Материал стен: утепленные железобетонные плиты;
- Материал кровли: сэндвич-панель;
Коммерческие предложения должны учитывать следующее:
- Проектную документацию, включающую все инженерные коммуникации;
- Информацию о гарантийном обеспечении на результаты работ.
Коммерческие предложения в запечатанном конверте с пометкой "Коммерческое предложение на строительство птичников для ОсОО "Агро Куш" присылать по адресу с. Сары Камыш, Иссык-Кульский район, Птицефабрика ОсОО "Агро Куш" до 17:00 часов 10 июня 2023 г. Электронный вариант коммерческого предложения просим в обязательном порядке высылать на электронную почту info@agrokush.kg.
ОсОО "Агро Куш" оставляет за собой право принять или отклонить любое полученное коммерческое предложение и не принимает на себя никаких обязательств по возмещению каких-либо расходов, понесенных участниками конкурса в рамках настоящего объявления.