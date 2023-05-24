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ДТП в Бишкеке. Водитель микроавтобуса №135 уволен

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- Бермет Таалайбекова
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Накануне пассажирский микроавтобус №135 и легковой автомобиль Хюндай Соната столкнулись на пересечении улиц Масалиева и Тыналиева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в ДТП пострадали 5 человек, четверо их них пассажиры микроавтобуса и 1 водитель легкового авто.

По предварительным данным, водитель Хюндай Соната проехал на красный свет светофора и допустил столкновение, от сильного удара у микроавтобуса вылетело боковое стекло.

"В результате ДТП госпитализировали 5 человек с различными травмами. Им оказана первая медицинская помощь, для точного медицинского заключения в настоящее время проводится обследование.

Департамент транспорта неоднократно проводил разъяснительные работы о строгом соблюдении ПДД, также не раз поднимался вопрос о профилактике и важности соблюдения ПДД с руководителями фирм-перевозчиков.

В связи с этим водитель микроавтобусного маршрута с государственным регистрационным номером №07-582 ABO Омор уулу М. уволен, машины водворены на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.

Со стороны УПСМ по ГУВД города Бишкек проводятся следственные мероприятия.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек убедительно просит горожан и водителей быть внимательными и соблюдать ПДД"- говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429792
Теги:
ДТП, увольнение, Бишкек, общественный транспорт
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