ДТП в Бишкеке. Водитель микроавтобуса №135 уволен

Накануне пассажирский микроавтобус №135 и легковой автомобиль Хюндай Соната столкнулись на пересечении улиц Масалиева и Тыналиева. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в ДТП пострадали 5 человек, четверо их них пассажиры микроавтобуса и 1 водитель легкового авто.

По предварительным данным, водитель Хюндай Соната проехал на красный свет светофора и допустил столкновение, от сильного удара у микроавтобуса вылетело боковое стекло.

"В результате ДТП госпитализировали 5 человек с различными травмами. Им оказана первая медицинская помощь, для точного медицинского заключения в настоящее время проводится обследование.

Департамент транспорта неоднократно проводил разъяснительные работы о строгом соблюдении ПДД, также не раз поднимался вопрос о профилактике и важности соблюдения ПДД с руководителями фирм-перевозчиков.

В связи с этим водитель микроавтобусного маршрута с государственным регистрационным номером №07-582 ABO Омор уулу М. уволен, машины водворены на штрафстоянку до выяснения обстоятельств.

Со стороны УПСМ по ГУВД города Бишкек проводятся следственные мероприятия.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек убедительно просит горожан и водителей быть внимательными и соблюдать ПДД"- говорится в сообщении мэрии.