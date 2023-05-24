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Как будет производиться расчет майской квитанции по новым тарифам?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Как будет производиться расчет майской квитанции по новым тарифам? Пояснение по этому вопросу дали в пресс-службе ОАО "НЭСК".

"На днях кыргызстанцы получат первые квитанции с обновленным тарифом. И многих волнует вопрос, как будет производиться расчет, если в оплачиваемый период войдут несколько дней апреля, когда стоимость электроэнергии составляла еще 0,77 сома.

В майских квитанциях будут указаны две или три цифры, в зависимости от того, превысил ли абонент лимит потребления или нет. Первая цифра - это объем электроэнергии, потребленный до 1 мая 2023 года, вторая цифра - количество киловатт-часов, потребленных, начиная с 1 мая, не превышающее 700 кВтч за расчетный период.

Третья цифра означает объем электроэнергии, потребленной с превышением лимита.

Ответы на дополнительные вопросы, связанные с расчетами по майской квитанции, можно получить у операторов call-центра по номерам: 105 и 1209".


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URL: https://www.vb.kg/429812
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