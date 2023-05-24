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Задержана глава Департамента лекарственных средств и медицинских изделий МЗ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР выявлена и пресечена устойчивая коррупционная схема, организованная директором Департамента лекарственных средств и медицинских изделий МЗ КР (далее – Департамент) А.А.И., выраженная в ускоренном прохождении процедуры регистрации и сертификации лекарственных средств в нарушение установленного порядка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Так, А.А.И. в сговоре с ответственными работниками Департамента в целях извлечения незаконной прибыли и личного обогащения получала денежные средства с фармацевтических компаний за положительное решение и выдачу сертификата.

Путем проведения специальных следственных действий зафиксированы факты получения взяток А.А.И. в служебном кабинете при посредничестве работников Департамента – участников коррупционной схемы.

При этом, фактические лабораторные исследования не проводились, либо осуществлялись формально. Подобные действия со стороны ответственных лиц создают риск регистрации медицинских препаратов, качество которых может не соответствовать сертификационным требованиям, и несут непосредственную угрозу жизни и здоровью населения страны.

Государственная регистрация лекарственных средств – процесс получения разрешения для медицинского применения лекарственного средства на территории Кыргызской Республики.

Директор Департамента "А.А.И" задержана и водворена в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела, а также причастных должностных и иных лиц к вышеуказанной коррупционной схеме".


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URL: https://www.vb.kg/429814
Теги:
ГКНБ, Минздрав, задержание, Кыргызстан
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