Вопреки прогнозам. Как трудовые мигранты пополняют бюджет Кыргызстана

Несмотря на видимые усилия нашего государства по развитию промышленности и созданию новых рабочих мест, до трети ВВП Кыргызстана по-прежнему составляют денежные переводы трудовых мигрантов. И такую картину мы наблюдаем далеко не первый год.

Львиная доля наших мигрантов – около миллиона человек – трудится в России. Весной 2022 года, после начала известных событий, некоторые эксперты предсказывали, что они будут массово возвращаться в КР, и бюджет лишится значительных поступлений. Но этого не произошло.

О роли мигрантов в экономике КР и об условиях их работы и жизни читайте в нашем материале.

Страна №1

По данным Национального банка КР, в 2022 году соотечественники перевели в Кыргызстан $2 миллиарда 928,2 миллиона. Более 97% денежных переводов пришлось на Россию – $2 миллиарда 780,2 миллиона. Для сравнения, в 2021-м мигранты перечислили в КР $2,7 миллиарда и 97% – также из РФ.

Таким образом, сумма денежных переводов кыргызстанцев, которые живут и работают в российских регионах, не только не сократилась, но и возросла. И это, по словам политолога Игоря Шестакова, стало одним из индикаторов кыргызско-российских отношений. "Прогнозы тех, кто предсказывал, что якобы будет массовое возвращение наших граждан из РФ, не оправдались. Для кыргызстанцев по-прежнему страной номер 1 для работы и проживания остается Россия", – отмечает Игорь Шестаков.

В марте 2023-го по сравнению с прошлым годом приток денег в КР от трудовых мигрантов увеличился на 10% и подавляющее большинство этих средств уже по традиции пришлось на долю РФ.

В поисках себя

Вопреки распространенному мнению, в Кыргызстане достаточно много рабочих мест и есть вакансии. Однако из-за высокой рождаемости и недостаточно развитой экономики хорошей работы хватает не всем. К тому же многих не устраивает размер зарплаты. Вот поэтому они и едут в поисках лучшей доли за рубеж. И чаще всего выбирают Россию – наиболее близкое нам в историческом и культурном плане государство. Там и рабочих мест хватает, и оплата труда достойная.

В начале этого года уровень зарплат мигрантов в РФ сравнялся с уровнем зарплат местного населения. При этом конкуренции не происходит: мигранты чаще устраиваются на временные или сдельные работы, а местные предпочитают долгосрочную занятость.

К трудовым мигрантам из КР в России всегда относились с особой теплотой. А когда наша страна вступила в ЕАЭС, перед ними открылись новые перспективы. Они получили возможность работать на рынке в 190 миллионов человек, имея равные условия для трудоустройства с местными жителями. Сегодня они могут учиться в школах и вузах, устраивать своих детей в детские сады, получать медицинскую и социальную помощь на всем союзном пространстве. Их интересы и права защищены законом.

За восемь лет, которые Кыргызстан является членом ЕАЭС, денежные переводы наших мигрантов увеличились почти вдвое – с $1,6 до $2,9 миллиарда. Рост колоссальный!

Зачем рубить сук, на котором сидишь?

Конечно, не только мигранты связывают Кыргызстан с Россией. У нас с РФ тесные взаимоотношения в энергетике, образовании, культуре, военной сфере, торговле... По итогам 2022 года объем взаимного товарооборота между нашими странами вырос на 40,8% и составил $3,2 миллиарда, что стало рекордом за всю историю двусторонних отношений.

Учитывая все это, весьма странно выглядят недавние призывы к присоединению Кыргызстана к антироссийским санкциям. Звучат они в основном с Запада и от спонсируемых им местных неправительственных организаций. Давать нашим гражданам работу страны Запада не готовы. Инвестировать в экономику КР они не собираются. То есть никакой альтернативы отношениям с РФ не предлагают, а просто уговаривают нас с ней разругаться. Это самое настоящее вредительство!

Нам нужно продолжать защищать свои национальные интересы и дружить с теми, с кем нам по пути. Жизнь уже показала, что вместе с Россией мы намного сильнее, чем без нее.