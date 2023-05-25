Скончалась "королева рок-н-ролла" Тина Тернер

Американская певица Тина Тернер, которую называли "королевой рок-н-ролла", скончалась в возрасте 83 лет после продолжительной болезни, сообщил ее агент.

В последние годы у нее были проблемы со здоровьем. Она пережила инсульт, боролась с онкологией и почечной недостаточностью.

О смерти певицы объявлено на ее официальной странице в Инстаграме.

"Своей музыкой и безграничной жаждой жизни она завоевала миллионы поклонников по всему миру и вдохновила будущих звезд, - говорится в сообщении. - Сегодня мы прощаемся с дорогим другом, который оставил нам в наследство великий дар - свою музыку".

У новых поколений меломанов имя Тины Тернер, возможно, ассоциируется прежде всего с хитами времен ее впечатляющего камбэка в 1980-х - The Best, What's Love Got to Do With, Private Dancer.

Однако звездная карьера Тины началась еще в 1960-х, а свой первый "Грэмми" она получила - в дуэте со своим первым партнером по сцене и мужем Айком (Ike & Tina Turner) - в 1972 году, за оригинальный кавер песни Proud Mary группы Creedence Clearwater Revival.

Всего же за свою карьеру Тина получила восемь премий "Грэмми" и дважды была включена в "Зал славы рок-н-ролла": первый раз в 1991 году вместе с Айком, второй - в 2021-м как сольный исполнитель.

Источник: bbc