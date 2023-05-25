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ЕАЭС создавали на кухне у Путина - Лукашенко

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Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарной сессии Евразийского экономического форума, который сегодня открылся в Москве, рассказал о создании ЕАЭС. По его словам, "евразийство зарождалось" на кухне у Путина, а Назарбаев тогда не дал превратить союз в военно-политический, а сохранил его экономическую направленность, сообщает СМИ.

Если уж говорить откровенно, я, как человек бывалый, присутствовал у истоков многих процессов. Так вот, должен вам подсказать, что наше евразийство, ЕврАзЭс нынешний, ЕАЭС, начинался на кухне президента Путина. Действительно было так. Вот он здесь присутствует, подтвердит. И тогда замысел был хорош, – рассказал Лукашенко.

По его словам, тогда в союз могла войти Украина, велись переговоры, но Лукашенко не видел для этого перспектив.

Я помню, когда он пригласил нас домой. Особенность этого момента заключалась в том, что с нами тогда была Украина, Леонид Данилович Кучма. Хотя я своему коллеге говорил, что из этого вряд ли что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда начала складываться у нас на постсоветском пространстве и здесь в нашем регионе, но тем не менее аж 28, по-моему, документов, Владимир Владимирович, мы разработали вместе с Украиной. Но потом Украина от этого процесса, как я и предполагал, отошла, – сказал он.

Свое видение союза было и у Назарбаева, которое отличалось от российского, отметил белорусский президент.

Заслуга Нурсултана Абишевича заключается в том, что как бы мы не пытались порой, особенно Россия в те времена, придать нашему союзу некий политический, может быть, чуть-чуть военно-политический характер, он всегда, Нурсултан Абишевич, держал нас в рамках экономического союза. Ни шагу ни влево, ни вправо – мы создаем экономический союз, поэтому только экономика. Ну а поскольку решения всегда принимались консенсусом, мы пришли к тому, что мы имеем на сегодняшний день, – сказал Лукашенко.


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URL: https://www.vb.kg/429829
Теги:
Владимир Путин, Александр Лукашенко, ЕАЭС
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