В школах города Ош прозвенел "Последний звонок" (фото)

В школах города Ош 25 мая прозвенел "Последний звонок". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в праздничных мероприятиях в государственных образовательных учреждениях приняли участие все представители органов местного самоуправления.

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов в рамках праздничных мероприятий посетил школу-лицей №52 имени "Кыргыз-Турк достугу", где поздравил всех выпускников с окончанием школы. В своем выступлении градоначальник подчеркнул важность полученного в школе образования, как основного фундамента дальнейшего профессионального роста учащихся.

В ходе мероприятия отличившимся педагогам за вклад в развитие системы образования вручили Почетные грамоты мэрии города Ош.

Сегодня школы города Ош посетили все заместители мэра города Ош, депутаты городского кенеша, заведующие отделов аппарата мэрии города, руководители городских предприятий и учреждений.

В городе Ош на сегодняшний день в целом насчитывается 88 государственных и частных школ. В этом году школы Оша заканчивают 8513 выпускников, из которых 2202 выпускников 11 класса и 6311 – выпускников 9 класса.