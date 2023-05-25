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В школах города Ош прозвенел "Последний звонок" (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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В школах города Ош 25 мая прозвенел "Последний звонок". Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в праздничных мероприятиях в государственных образовательных учреждениях приняли участие все представители органов местного самоуправления.

Мэр города Ош Бакытбек Жетигенов в рамках праздничных мероприятий посетил школу-лицей №52 имени "Кыргыз-Турк достугу", где поздравил всех выпускников с окончанием школы. В своем выступлении градоначальник подчеркнул важность полученного в школе образования, как основного фундамента дальнейшего профессионального роста учащихся.

В ходе мероприятия отличившимся педагогам за вклад в развитие системы образования вручили Почетные грамоты мэрии города Ош.

Сегодня школы города Ош посетили все заместители мэра города Ош, депутаты городского кенеша, заведующие отделов аппарата мэрии города, руководители городских предприятий и учреждений.

В городе Ош на сегодняшний день в целом насчитывается 88 государственных и частных школ. В этом году школы Оша заканчивают 8513 выпускников, из которых 2202 выпускников 11 класса и 6311 – выпускников 9 класса.


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URL: https://www.vb.kg/429830
Теги:
Ош, школа, Последний звонок
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