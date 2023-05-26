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Узбекистанец открыл публичный дом прямо в здании медпункта

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Узбекистанец открыл публичный дом прямо в здании медпункта. В результате здесь лечили не только тело, но и душу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию, что в махалле Миришкор Ромитанского района появился новый притон. Он был расположен в интересном месте – местном медицинском пункте. 58-летний мужчина, который здесь работал, сдавал всем желающим за скромную плату комнату для интимной близости.

Он был задержан с поличным 11 мая в час ночи, когда получил 90 тысяч сумов от клиента. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 (сводничество или содержание притонов) Уголовного кодекса.

Мужчине грозит один из следующих видов наказания: штраф от пятидесяти до семидесяти пяти базовых расчетных величин, обязательные общественные работы от трехсот шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, ограничение свободы от одного года до трех лет или лишение свободы до трех лет.

Источник: Podrobno.uz


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URL: https://www.vb.kg/429833
Теги:
проституция, Узбекистан, притон
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