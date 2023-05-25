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В Бишкеке продолжает работать отряд "Автодружина"

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Для соблюдения правил парковки на остановках общественного транспорта и в целях безопасности дорожного движения в Первомайском районе Бишкека продолжает работать отряд "Автодружина". Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Накануне прошёл масштабный рейд вместе с УПСМ и МТУ.

Проинспектировали территорию около Западного автовокзала по проспекту Жибек-Жолу от М.Ганди до Кулиева, остановки ТЦ "Бишкек парк", на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской, Московской и Ю.Абдрахманова, Жибек-Жолу и Т.Молдо, а также по остальным остановкам общественного транспорта.

Дежурство прошло на 12 остановках, в объектив смартфонов отряда "автодружина" попали порядка 80 машин. С водителями проведены разъяснительные работы, а на водителей, которые игнорировали просьбы автодружинника, со стороны УПСМ составлены 12 протоколов со штрафом по 3 000 сомов, на общую сумму 36 000 сомов.

Дорогие водители! Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения. За нарушение парковки на остановках пассажирского транспорта будет налагаться штраф".


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URL: https://www.vb.kg/429837
Теги:
парковка, Первомайский район, Бишкек
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