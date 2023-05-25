Бакетаев про снос "Батуми": Этот процесс абсолютно закономерен

Снос и демонтаж кафе "Батуми" в Бишкеке вызвал определенный резонанс в обществе. Мнения по этому поводу разделились: кто-то посчитал данные действия столичной мэрии незаконными, ссылаясь на неприкосновенность частной собственности, а кто-то и поддержал. К примеру, политолог Бакыт Бакетаев, к которому редакция vb.kg обратилась за комментариями, считает, что время пришло приводить все в порядок.

"Бизнесмены должны понимать, что они пострадают, если они раньше что-то неправильно оформили, дали взятку. Время пришло. Если взять историю таких стран, как Южная Корея и Китай, то в процессе исторического перехода к законности всегда наступает час Х, когда властям приходиться работать "лопатой" или "экскаватором". Этот процесс абсолютно закономерен и наши бизнесмены должны привыкать, что нужно соответствовать", - сказал он.

По словам Бакетаева, бизнесмены и граждане независимо от статуса должны привыкать к законности.

"Мы рано или поздно придем к этому, мы обречены жить по букве закона. Поэтому, если бизнесмен где-то что-то решил "по-свойски", рано или поздно за ее придется ответить. Думаю, что этот процесс неизбежен и его не остановишь. И дальше будут происходить такие демонтажные работы. Однозначно будет работать экскаватор.

Хочу отметить что в "Батуми" готовили очень вкусные блюда, было прекрасное обслуживание. Должны ли власти выплачивать компенсацию за счет налогоплательщиков. Не хотелось бы, чтобы им выплачивали компенсацию за счет простых граждан. Я не верю, что вице-мэр Нурдан Орунтаев встал не с той ноги и пошел разламывать чужое имущество. До демонтажа они проверили документацию. Если бизнесмены где-то что-то нарушат, то "экскаватор" приедет к ним", - заявил политолог.

Отметим, в настоящий момент стало известно, что хозяева кафе "Батуми" намерены судиться с мэрией Бишкека по поводу сноса своего заведения.