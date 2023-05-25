Хочу взять домой бездомного котенка или щенка. Чему необходимо следовать?

При выборе домашнего животного возникает вопрос, как и где его приобрести. Есть два основных варианта: купить в зоомагазине, питомнике или у частного лица, либо подобрать на улице или в приюте. Каждый из этих вариантов имеет свои риски, например, возможность получить больного животного, что потребует значительных затрат на лечение и может быть даже смертельным.

Многие люди боятся подбирать бездомных животных на улице из-за отсутствия социальных навыков и чистоплотности у них. Они опасаются, что взрослая кошка будет труднее приучиться использовать лоток или точить когти об специальную доску, а взрослая собака будет испытывать трудности с терпением до выгула и послушанием хозяина. Однако эти опасения не всегда оправданы, и на самом деле животные способны к обучению и воспитанию в любом возрасте, даже взрослые особи могут быть легче поддающимися обучению.

Если вы решили взять бездомную кошку или собаку домой, важно выполнить несколько шагов:

Обследование и лечение: Большинство бездомных животных имеют проблемы со здоровьем, такие как блохи, глисты и другие паразиты. Они также могут быть носителями вирусных инфекций, включая опасные для человека, например, бешенство. Даже если животное кажется здоровым, все равно стоит обследовать его у ветеринара перед тем, как принять его домой. Обратите внимание на наличие микрочипа или клейма, возможно, оно просто потерялось и его ищет хозяин. Карантин: Поместите животное на карантин на 2-3 недели, по крайней мере до получения результатов анализов на инфекционные заболевания. Карантин должен быть в месте, где нет других животных такого же вида. Если у вас уже есть другие питомцы, желательно найти отдельное помещение для карантина. Получение ветеринарного паспорта: Когда ваше животное пройдет осмотр, лечение и будет готово к выписке, вам потребуется получить ветеринарный паспорт. Вы можете получить этот документ в любой ветеринарной клинике за небольшую плату. В паспорт будут записаны прививки, даты глистогонного лечения, а также информация о стерилизации и т.д. Вы будете нести ответственность за эту документацию, так как станете ответственным лицом за животное. Поиск новых хозяев: И вот самый важный момент - вам предстоит найти новый дом для животного. Если у вас есть возможность принять его к себе, где он сможет счастливо жить в тепле и уюте на протяжении многих лет, это замечательно. Если нет, то вам нужно будет найти временное содержание. Информацию о таких местах можно получить в зоозащитных группах и в социальных сетях.

Безусловно, дарить дом бездомным собакам и кошкам - благородный поступок, заслуживающий уважения. Однако это не означает, что вы несете меньшую ответственность за такое животное, чем за питомца из питомника, которого вы купили.

Данный материал подготовлен в рамках кыргызско-германско-швейцарской программы "Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в КР", имплементируемая GIZ.