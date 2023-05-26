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ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

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Всемирная организация здравоохранения призвала весь мир готовиться к новой пандемии, сообщает СМИ.

Угроза появления другого варианта коронавируса, способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом, - заявил глава ВОЗ.

Гебрейесус также призвал весь мир быть готовым в будущем дать этой угрозе коллективный ответ.

Напомним, что ранее ВОЗ отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.


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URL: https://www.vb.kg/429851
Теги:
ВОЗ, коронавирус
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