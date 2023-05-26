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Ташиев: Из-за сильной загруженности немного пошатнулось мое здоровье

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- Бермет Таалайбекова
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Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал состояние своего здоровья.

"Я не устал физически, но из-за сильной загруженности немного пошатнулось здоровье. Если в день регистрируются 10 уголовных дел, то необходимо детально ознакомиться с каждым из них и дать команде соответствующее задание, а затем контролировать ход событий. Иногда не едем домой и ночуем на работе. Работа очень сложная, но мы не жалуемся. Потому что - это наш выбор. Мои друзья и знакомые, которые развлекаются, звонят мне и говорят: Опять работаешь?

Это мой путь и я буду до конца служить своему народу. А какой самый главный результат? Чтобы простые граждане увидели и почувствовали итоги нашей работы. У них должна быть улучшены условия жизни, в стране должен мир и стабильность, должна восторжествовать справедливость. Если мы не сможем достичь этих результатов, то тогда нет никакой пользы от нашей работы. Я думаю народ чувствует положительные изменения. Мы заложили фундамент по борьбе с коррупцией, с организованной преступностью, и в дальнейшем будем продолжать работу в этом направлении", - заявил Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/429865
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, здоровье
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