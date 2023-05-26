Токаев: Казахстан не намерен вступать в союзные государства

На заседании ЕАЭС Токаев заявил, что Казахстан не намерен вступать в союзные государства. Заявление главы государства прокомментировали в пресс-службе президента, сообщает СМИ.

Ключевой месседж Главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации, - отметили в Акорде.

Токаев отметил, что на сегодняшний день два участника ЕАЭС Россия и Беларусь демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. При этом экономическая интеграция - это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния народов ЕАЭС. Поэтому важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

Президент подчеркнул, что Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства.