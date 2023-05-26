Планируется снять ремейк советскому фильму "Али-Баба и сорока разбойников"

Легендарный советский фильм "Али-Баба и сорок разбойников", который снимали в Узбекистане, может вернуться на экраны в современной интерпретации, сообщает СМИ.

В Агентстве кинематографии состоялась онлайн-встреча с известным российским режиссером Джаником Файзиевым и индийским режиссером и сценаристом Умеш Мехрой.

Главной темой стал проект по созданию совместного узбекско-российско-индийского фильма – ремейка легендарного "Али-Бабы и сорока разбойников". В частности, стороны обсудили организационные вопросы, выбор актерского состава и приблизительный бюджет фильма.

Выбор партнеров для съемок фильма неслучаен. Джаник Файзиев – режиссер таких известных фильмов, как "Турецкий гамбит", "Вратарь Галактики", "Август. Восьмого" и многих других. Он является племянником Латифа Файзиева – режиссера фильма "Али-Баба и сорок разбойников" 1979 года. Он снимал этот фильм совместно с индийским режиссером Умеш Мехрой.

На встрече прозвучали предложения о том, что картина должна продолжить первую часть легенды о бедном дровосеке Али-Бабе, который нашел несметные богатства в сказочной пещере разбойников, но в современной трактовке.

На переговорах была достигнута договоренность об очной встрече в начале июля этого года для детальной проработки всех практических вопросов создания киноленты.