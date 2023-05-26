Токаев дрейфует в сторону Батьки?

Токаев и его речи на евразийских форумах различных форматов уже не единожды попадали в аналитический прицел экспертов. Президент Казахстана умеет заинтриговать. Его слова при кажущейся ясности почти всегда требуют отдельной расшифровки, если не сказать экзегетики. Последнее выступление Токаева на Евразийском экономическом форуме подкинуло работы толкователям с политического на обычный. "ВЭС 24" также решил попробовать свои силы в декодировании речи казахстанского лидера.

Похвалил или позавидовал?

Итак, что означает неожиданный пассаж президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева в выступлении на Евразийском экономическом форуме. Кто вдруг пропустил, процитируем:

"В мировой политической истории создан уникальный прецедент, или феномен, как хотите, - создание государства по формуле "две страны - одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством. С единым союзным правительством, с единым союзным парламентом, и, я извиняюсь, даже ядерное оружие одно на двоих сейчас. Поэтому и есть другой уровень интеграции, представленный Казахстаном, Кыргызстаном, Арменией, и с этой реальностью нам нужно считаться: как мы будем работать в этих условиях. Это вопрос концептуальный, нам нужно, я думаю, в том числе на этом экономическом форуме обсудить данную проблему".

Именно эта часть выступления Токаева вызвала переполох в экспертной среде, представители которой, надо сказать, совершенно растерялись… Добавим, когда Токаев произносил указанные слова, Путин и Лукашенко перебросились несколькими фразами и пожали друг другу руки, как бы поздравляя себя с созданием "феномена", на который и указал казахстанский президент. Этот жест внес еще большую смуту в головы аналитиков: они приветствуют слова Токаева? Осуждают? Может, вообще о чем-то о своем, например, о ядерном оружии, которое действительно отныне будет базироваться и на территории Белоруссии? Много вопросов и мало ответов…

Укажем сразу на то, что смутило наблюдателей. Совершенно неочевидно, как понимать слова казахстанского лидера. Как сигнал, скорее, позитивный в отношении России, ЕАЭС и Союзного государства России и Белоруссии? Именно так, например, трактовал токаевский пассаж белорусский политолог Вадим Гигин, считающий, что таким образом Токаев как бы дает понять, что не против сообразить на троих в этом политическом танго России и Белоруссии и присоединиться в той или иной форме к Союзному государству.

Другие аналитики увидели в сигнале Токаева, напротив, некоторый укор в адрес Путина и Лукашенко. Эта часть экспертного сообщества апеллирует к токаевскому словосочетанию "данная проблема", развивая свои тезисы в ключе якобы некоего неравноправия, сложившегося в архитектуре ЕАЭС. Токаев, таким образом, мол, тонко намекает, что в евразийском сообществе "все равны, но кто-то ровнее". Вот как расшифровывает слова своего президента казахстанский политолог Данияр Ашимбаев:

"Суть токаевского выступления в необходимости определенного реформирования экономического союза вообще и полном выполнении прежних договоренностей - как по проблеме взаимных барьеров, так и сохранению исключительно экономической сути союза. От этого зависят дальнейшие интеграционные шаги. Здесь есть определенное послание Западу, который в последнее время активизировал истерию по поводу "нарушения санкций". Причем многослойное: во-первых, Казахстан остается в ЕАЭС, поскольку ему это выгодно, а во-вторых, неадекватное давление может повлечь и переход интеграции в другую плоскость. Но здесь и намек нашим партнерам: сначала учет наших интересов, потом - дальнейшая интеграция".

Кстати, во всей этой истории имплицитно, но подчеркивается, что Токаев выступает как бы ходатаем не только за Казахстан, но и другие страны организации. То есть выступает выразителем интересов некой группы, которая доверила ему парламентерские полномочия, с одной стороны, как опытному политику, с другой – как президенту наиболее влиятельного государства на постсоветском пространстве, исключая, конечно, Россию.

Сначала экономика

Теперь давайте подведем некоторый баланс. Во-первых, отметим, что Токаев, конечно, виртуоз. Сформулировать послание (а совершенно очевидно, что это не случайный экспромт) таким образом, чтобы его адресатом стали все стороны без исключения, это надо постараться. Пожалуй, можно даже немного проникнуться пресловутой "многовекторностью" казахстанского лидера – у него неплохо получается, черт возьми!

Во-вторых, говорить о какой-либо интеграции Казахстана в Союзное государство и создание некоего тройственного государственного образования на этой основе, разумеется, в высшей степени наивно, по крайней мере, в нынешних исторических условиях. Идея такого государства совершенно не отработана в самом Казахстане, находящемся под жестким прессингом западных НПО и медиакомпаний (мы уж не говорим о том, что нефтяная и газовые отрасли республики почти полностью принадлежат западным компаниям). Однако уже сам факт просто рассуждений на эту тему – ясный сигнал западникам: будете перегибать со вторичными санкциями и прочими видами давления, можем и такой фортель выкинуть.

В-третьих, речь, безусловно, идет прежде всего об экономике. Иначе и быть не может в капиталистическом мире. Ликвидация барьеров и препонов, свободное хождение товаров, капиталов и людей, в общем, все по классическим учебникам либеральной экономики (мы не осуждаем, просто констатируем) – вот основная идея Токаева. И в целом необходимо признать – он прав. Он отстаивает интересы своей страны так, как считает нужным в качестве ее суверенного лидера.

В-четвертых, и это самое важное. Ни Москва, ни Пекин не загоняют своих партнеров и экономических контрагентов в узкий коридор возможностей. Этот факт – ясная примета многополярного мира. Выскажи, пусть даже завуалированно, свои претензии Токаев на форуме с участием (и верховенством) США, от них просто бы отмахнулись как от назойливого скулежа клиента. В лучшем случае отправили бы Блинкена с 25 млн долларов и советом заткнуться и получать удовольствие. Многополярный мир – хотите верьте, хотите нет – невозможно построить на примате одного центра, он потому и многополярный. А это значит, что в его архитектуре возможны и споры, и дискуссии, и даже упреки. Главное, чтобы стороны были готовы их проговаривать. Судя по фотографиям с ЕЭФ, на которых лидеры СНГ, усевшись в кружок, что-то оживленно обсуждают без помощников и секретарей – стороны готовы.