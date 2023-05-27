В Бишкеке на проспекте Чуй планируют навести порядок

Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек разработана схема упорядочения движения автотранспортных средств по проспекту Чуй на пересечении с улицей Курманжан-Датка. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с 29 мая со стороны МП "Бишкекасфальтсервис" начнутся работы по:

- Расширению проезжей части дороги по пр. Чуй (северо-восточная сторона) путем уменьшение разделительной газонной полосы дороги с переустройством дорожных знаков;

- Расширению проезжей части дороги по ул. Курманжан-Датка (северо-восточная сторона) ниже пр. Чуй с переносом остановочного комплекса с обустройством дополнительной полосы для пассажирского транспорта и переустройством дорожных знаков;

- Открытию проезда по пр. Чуй (с юго-западной стороны) в южную сторону с переустройством дорожных знаков и дополнительной секции светофорного объекта.