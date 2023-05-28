2 авто, перевозившие контрабандный груз, конфискованы в пользу государства

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с контрабандной деятельностью, на приграничных территориях выявлены и задокументированы факты провоза отдельными лицами контрабандных товаров с использованием автотранспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По каждому факту возбуждены уголовные дела, по результатам их расследования материалы для рассмотрения по существу направлены в судебные органы.

Так, 26 апреля текущего года по решению Кызыл-Кийского городского суда АТС марки "Hyndai Porter", перевозившее в ноябре 2022 года контрабандный груз в виде лекарственных препаратов и ТНП на сумму 1 млн 248 тысяч сомов было конфисковано в счет государства.

Также, 19 мая текущего года по решению Кадамжайского районного суда АТС марки "Камаз", перевозившее в марте 2023 года контрабандный груз в виде ГСМ на сумму 599 тысяч сомов было конфисковано в счет государства.

Кроме того, на стадии рассмотрения в различных судебных органах Баткенской области находятся материалы по 2 АТС, в том числе марки "Mercedes-Benz Actros" и "Hyndai Porter", которые также ранее были задержаны ГКНБ за их использование в контрабандной деятельности.

ГКНБ предупреждает, что занятие контрабандой деятельностью преследуется в рамках законодательства КР, а причастные к ним лица будут привлечены к уголовной ответственности.