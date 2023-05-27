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На Иссык- Куле проходит форум Ассоциации Неонатологов Кыргызстана

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- Назгуль Абдыразакова
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На Иссык- Куле проходит форум Ассоциации Неонатологов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, 65 неонатологов из всех регионов страны обсуждают актуальные эффективные практики неонатального ухода. Приглашены известные специалисты из России - д.м.н. Е. М. Хаматханова, к.м.н. К. В. Титков и др. Обсуждаются проблемы интенсивной терапии и реанимации новорожденных и недоношенных детей, ранний скрининг ВПС, представлен Карманный справочник "Оказание первичной медико- санитарной помощи детям" ВОЗ 2022г.


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URL: https://www.vb.kg/429896
Теги:
новорожденный, Кыргызстан, здоровье, врачи
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