На Иссык- Куле проходит форум Ассоциации Неонатологов Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, 65 неонатологов из всех регионов страны обсуждают актуальные эффективные практики неонатального ухода. Приглашены известные специалисты из России - д.м.н. Е. М. Хаматханова, к.м.н. К. В. Титков и др. Обсуждаются проблемы интенсивной терапии и реанимации новорожденных и недоношенных детей, ранний скрининг ВПС, представлен Карманный справочник "Оказание первичной медико- санитарной помощи детям" ВОЗ 2022г.