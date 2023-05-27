В Бишкеке стартовал туристический фестиваль

Сегодня, 27 мая, стартовал долгожданный Бишкекский туристический фестиваль. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, ивент приурочен к развитию внутреннего туризма и продвижению туристических мест нашей прекрасной страны.

Гостей ждут пространства развлечений, увлекательные мастер-классы, гастрономическая зона с национальной кухней и возможность почувствовать себя настоящими ремесленниками. Не забудьте сделать незабываемые фотографии в стиле великих кочевников!

На фестивале вы сможете ознакомиться с экспозицией игроков туристического рынка, познакомиться с новыми тенденциями в области экотуризма и развития туристических мест в нашей прекрасной стране. B2B встречи предоставят вам возможность представить свои идеи, узнать о последних инновациях и наладить бизнес-контакты.

Фестиваль стал идеальной площадкой для деловых встреч всех участников туристического рынка Кыргызстана. Здесь собрались туроператоры, ремесленники, гостевые дома, отели и провайдеры туристических услуг, а также различные этнические шоу-программы. Мы уверены, что это станет мощным толчком для старта турсезона-2023.

На площадках фестиваля представлены более 100 активных участников туристического рынка Кыргызской Республики. Мы ожидаем более 15 тысяч гостей из числа горожан и приезжих гостей.

Организаторами фестиваля выступают Мэрия города Бишкек, Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике, Департамент туризма КР и ивент-агентство SunHouse Team.

Вход на фестиваль для всех посетителей абсолютно свободный.