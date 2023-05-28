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Садыр Жапаров поздравил пограничников с профессиональным праздником

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, поздравил пограничников с профессиональным праздником - Днем пограничника Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Уважаемые военнослужащие и ветераны Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности!

Дорогие кыргызстанцы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником пограничников нашего Отечества – Днем пограничника Кыргызской Республики!

Обеспечение пограничной безопасности играет особую роль в системе сохранения территориальной целостности и независимости страны. Сегодня это полноценная отрасль государственного управления, направленная на защиту национальных интересов Кыргызстана. Ведущее место в этом сложном механизме занимает Пограничная служба, ее инфраструктура, технические средства, вооружение и ее главная составляющая – личный состав.

Во все времена пограничники первыми принимали на себя сильные удары противника. Так было и в дни начала Великой Отечественной войны, так неоднократно происходило и в годы независимости Кыргызстана. Храбрость и героизм пограничников является доказательством этих событий.

Товарищи пограничники!

Высокая степень ответственности за результаты выполнения поставленных задач требует от наших воинов-пограничников постоянного совершенствования профессионального мастерства, боевой выучки, физической и морально-психологической закалки.

Со своей стороны государство продолжит содействовать обеспечению надежной охраны государственной границы, повышению качества этой службы, созданию необходимых условий для улучшения социальной защищённости пограничников.

Уважаемые пограничники и ветераны!

Ежегодно 28 мая стало уже доброй традицией чествовать ветеранов пограничной службы, тех, кто стоял у истоков становления национального пограничного ведомства.

Желаю крепкого здоровья мужественным и отважным людям, которые связали свою жизнь с нелегким делом – охраной Государственной границы Кыргызской Республики! Пусть этот праздник всегда проходит в мирной обстановке, с чувством радости и гордости за страну и ее народ!

Счастья, благополучия и удачи всем поколениям пограничников и их семьям!", - говорится в поздравлении президента.


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URL: https://www.vb.kg/429903
Теги:
Погранслужба, президент, Кыргызстан, поздравление
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