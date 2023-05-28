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Бекбосун Борубашов: "Заметно, что страны ЕАЭС нацелились на консолидацию"

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- Виктория Гунгер
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Лидеры ЕАЭС взяли курс на консолидацию стран. Конечно, каждое государство, в том числе и Кыргызстан, имеют свои особенности и проблемы экономического характера. Но заметно, что идет активный процесс объединения. Это наглядно показал прошедший в Москве II Евразийский экономический форум. Об этом VB.KG сообщил советник президента Бекбосун Борубашов.

По его словам, особенно важными стали выступления лидеров государства, в том числе нашего президента Садыра Жапарова, который сделал несколько актуальных предложений.

"Но примечательно, что основная тема всех выступлений - улучшение интеграции. Поднимать подобные вопросы необходимо - в спорах рождается истина. Еще показательной для наших стран стало обсуждение энергетической безопасности. Ведь подобного рода проблемы наблюдаются почти во всех странах союзах: и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Кыргызстане. Правда, в этом ключе стоит говорить не только об энергетических, но и водных вопросах. Тем более, водно-энергетический дефицит - ситуация ни одного года, и решаться она должна сообща и только путем консенсуса. Понятно, что сразу устранить все проблемы невозможно, но нужно работать над этим, опять же, объединившись", - подчеркнул Бекбосун Борубашов.

Напомним, II Евразийский экономический форум проходил в России с 24-25 мая. В нем приняли участие лидеры всех пяти государств интеграционного объедения. В рамках мероприятия был подписан пакет из 13 важных для интеграционного объединения документов.


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URL: https://www.vb.kg/429915
Теги:
президент, Россия, энергетика, ЕАЭС, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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