Бекбосун Борубашов: "Заметно, что страны ЕАЭС нацелились на консолидацию"

Лидеры ЕАЭС взяли курс на консолидацию стран. Конечно, каждое государство, в том числе и Кыргызстан, имеют свои особенности и проблемы экономического характера. Но заметно, что идет активный процесс объединения. Это наглядно показал прошедший в Москве II Евразийский экономический форум. Об этом VB.KG сообщил советник президента Бекбосун Борубашов.

По его словам, особенно важными стали выступления лидеров государства, в том числе нашего президента Садыра Жапарова, который сделал несколько актуальных предложений.

"Но примечательно, что основная тема всех выступлений - улучшение интеграции. Поднимать подобные вопросы необходимо - в спорах рождается истина. Еще показательной для наших стран стало обсуждение энергетической безопасности. Ведь подобного рода проблемы наблюдаются почти во всех странах союзах: и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Кыргызстане. Правда, в этом ключе стоит говорить не только об энергетических, но и водных вопросах. Тем более, водно-энергетический дефицит - ситуация ни одного года, и решаться она должна сообща и только путем консенсуса. Понятно, что сразу устранить все проблемы невозможно, но нужно работать над этим, опять же, объединившись", - подчеркнул Бекбосун Борубашов.

Напомним, II Евразийский экономический форум проходил в России с 24-25 мая. В нем приняли участие лидеры всех пяти государств интеграционного объедения. В рамках мероприятия был подписан пакет из 13 важных для интеграционного объединения документов.