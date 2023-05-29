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Садыр Жапаров поздравил Эрдогана с победой

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Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции

"Дорогой брат! Искренне рад поздравить вас с убедительной победой во втором туре президентских выборов.

Народ Турции оказал вам высокое доверие, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие страны и повышение благосостояния граждан.

Турция показала пример открытых, конкурентных и демократических выборов.

Уверен, что дружеские и братские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться в духе стратегического партнерства и союзничества", - говорится в поздравлении Садыра Жапарова.


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URL: https://www.vb.kg/429920
Теги:
выборы, Турция, Реджеп Эрдоган, Садыр Жапаров
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