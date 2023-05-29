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Назначен новый заместитель начальника ГУОБДД

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В системе ГУОБДД МВД произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с приказом МВД КР:

- подполковник милиции Манасбек Сыдыгалиев освобожден от должности начальника управления дорожной патрульной службы и правоприменительной практики ГУОБДД МВД КР и назначен на должность заместителя начальника ГУОБДД МВД КР.

- полковник милиции Байыш Ашырбеков, ранее занимавший должность заместителя начальника ГУОБДД МВД КР, в соответствии с законом КР "О прохождении службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики" уволен в запас (с постановкой на воинский учет).

Перед вновь назначенным руководителем поставлены задачи - повысить эффективность работы по обеспечению безопасности дорожного движения, снижению количество дорожно-транспортных происшествий, обеспечению безопасности граждан и борьбе с преступностью.


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URL: https://www.vb.kg/429925
Теги:
кадры, Кыргызстан, ГУОБДД
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