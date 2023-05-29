Команда медиков победила в очередном дружеском турнире "Мурас"

В Бишкеке завершился очередной дружеский футбольный турнир "Мурас", состоявшийся 27-28 мая. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, по итогам игр первое место заняла команда "Ден-Соолук", состоящая из главврачей, руководителей медицинских учреждений. Игрокам вручены переходной Кубок чемпиона и сертификат на 400 тыс. сомов.

Второе место заняла команда "Спорттук федерациялар", получив в качестве приза сертификат на 300 тыс. сомов.

Третье место и сертификат на 200 тыс. сомов выиграла команда "Президенттин командасы", четвертое место и 100 тыс. сомов - команда "Коопсуздук".

Среди команд с игроками до 40 лет первое место заняла команда "Билим", которой также вручили переходной Кубок чемпиона и сертификат на 400 тыс. сомов.

Второе место заняла команда "Журналисттер" с призовым сертификатом на 300 тыс. сомов.

Третье место и сертификат на 200 тысяч сомов выиграла команда "Спорт Жылдыздары", четвертое место и 100 тыс. сомов досталось команде "Өнөр".

Президент Садыр Жапаров в своей речи поздравил победителей турнира, отметив, что победил сильнейший - команда "Ден-соолук".

Глава государства еще раз подчеркнул, что цель организации этого турнира - пропаганда здорового образа жизни.