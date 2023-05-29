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В Чуйском театре поздравили победителей Второго горного фестиваля

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Сегодня, 29 мая 2023 года, руководство и члены коллектива Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова поздравили своих победителей Второго горного театрального фестиваля, состоявшегося накануне в городе Талас. Об этом сообщили организаторы.

"По итогам названного фестиваля постановка ЧОТ "Кара чапан" ("Чёрная бурка") режиссёра Санжарбека Сабыржан уулу отмечена дипломом "за творческие находки на сцене" и денежным вознаграждением. А молодой актёр театра Бекназар Анарбаев признан лучшим исполнителем мужской роли.

Директор ЧОТ Жумкадыр Курмангалиев сердечно поздравил создателей спектакля и просил их не остановиться на достигнутом, и активно включиться в текущую работу по осуществлению новых плановых постановок".


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URL: https://www.vb.kg/429931
Теги:
театр, Чуйская область, Кыргызстан
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