В Инновационный центр при Кыргызпатенте людям с инвалидностью путь закрыт?

Бишкекчанин Аскар Турдугулов (Оскар Райс) на своей странице в соцсети пожаловался на отсутствие условий для людей с инвалидностью в Инновационном центре при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций.

"Инновационный центр при кабинете министров " отлично" показал в целом работу инноваций государства.

Этот центр открылся несколько лет назад с очень высокой миссией. Однако, полностью обделили потребности людей с инвалидностью, нарушив их права.

Всюду ступеньки, недоступные туалеты. Попасть в здание - это большое препятствие для пользователей инвалидных колясок. Кабинет министров, Кыргыз Патент Большой камень в ваш огород" - говорится в сообщении жителя столицы.