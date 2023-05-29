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В Инновационный центр при Кыргызпатенте людям с инвалидностью путь закрыт?

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекчанин Аскар Турдугулов (Оскар Райс) на своей странице в соцсети пожаловался на отсутствие условий для людей с инвалидностью в Инновационном центре при Государственном агентстве интеллектуальной собственности и инноваций.

"Инновационный центр при кабинете министров " отлично" показал в целом работу инноваций государства.

Этот центр открылся несколько лет назад с очень высокой миссией. Однако, полностью обделили потребности людей с инвалидностью, нарушив их права.

Всюду ступеньки, недоступные туалеты. Попасть в здание - это большое препятствие для пользователей инвалидных колясок. Кабинет министров, Кыргыз Патент Большой камень в ваш огород" - говорится в сообщении жителя столицы.


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URL: https://www.vb.kg/429934
Теги:
нарушения, права человека, Бишкек, ЛОВЗ
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