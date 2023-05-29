В Бишкеке будет построено новое здание ГКНБ. Ташиев заложил капсулу

Председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев сегодня, 29 мая 2023 года, заложил капсулу под строительство нового административного здания ГКНБ в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, здание строится в целях улучшения материально-технической базы и создания необходимых условий для выполнения служебных обязанностей сотрудниками органов национальной безопасности.

В церемонии закладки капсулы приняли участие руководство и личный состав ГКНБ, а также ветераны ведомства.

Ташиев отметил, что с открытием подобных современных зданий "повысятся эффективность и оперативность работы сотрудников органов национальной безопасности, а также эффективность борьбы с внутренними и внешними угрозами.

Также он напомнил сотрудникам о строгом выполнении служебных задач и продолжении активной борьбы с организованной преступностью и коррупцией в стране.