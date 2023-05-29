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В Бишкеке отметили 31-ю годовщину создания Вооруженных сил КР (фото)

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- Светлана Лаптева
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Символично, что в этом году Вооруженные Силы Кыргызской Республики отметили 31-ю годовщину со Дня своего образования именно в парке Победы имени Даира Асанова. Это подчеркивает преемственность уважения к подвигам старшего поколения офицеров и военнослужащих, а также наших дедов и прадедов.

Торжественный вынос знамен, фанфары музыкального взвода курсантов военного лицея и возложение цветов к монументу славы - ритуалы особой торжественности. Все: и военнослужащие, и ветераны, и офицеры запаса - застыли в едином строю в память о своих сослуживцев и тех, кто погиб, пожертвовав своей жизнью ради Родины.

Министр обороны КР Бактыбек Бекболотов поздравил всех с праздником, подчеркнув особую роль военных в укреплении мира и защиты Родины в сегодняшних условиях. Обратился к военнослужащим и руководитель Совбеза Марат Иманкулов.

Также на мероприятии была выставлена на обозрение и военная техника. Представители государственных органов, общественных организаций и военно-дипломатического корпуса, ветераны Вооруженных Сил и просто желающие осмотрели образцы военной техники и связи, которые используются в нашей стране.

Ветеранов интересовала предельная дальность средств связи, их мобильность и возможность использования новых систем в горных условиях.

- В условиях реальных боевых действий всегда важна связь. Мы, как ветераны, служившие в Афганистане и Баткене, всегда говорим о том, что наша армия должна быть боеготовна, обеспечена современными средствами ведения войны. И мы рады, что видим не просто слова, но и шаги руководства страны и Минобороны по укреплению армии. Многое еще надо сделать, но на то и нужна воинская служба, чтобы учится, совершенствоваться каждый день, - пояснил председатель совета ветеранов Министерства обороны КР Джуматаев Эркен.


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URL: https://www.vb.kg/429936
Теги:
Бишкек, Вооруженные силы
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