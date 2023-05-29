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В парке "Ынтымак-2" прошел фестиваль Europe Summer Fest Bishkek

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В парке "Ынтымак-2" прошёл мероприятие Europe Summer Fest Bishkek, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Состоялся концерт с участием ярких звезд Кыргызстана. Для взрослых и детей были разные конкурсы, специальные игры-викторины, семинары, спортивные игры и полезные мастер-классы: футбол, басткебол, регби, рисование. Показ мод, эко-продуктов и картин.

А также организованы разные зоны: цифровая, молодежная, зеленая, маркет хабы, спортивная площадка и зона отдыха.

Мероприятия организованы в тесном сотрудничестве с посольствами Германии, Франции, Эстонии, Бельгии, Хорватии, Венгрии, Нидерландов, Финляндии и других стран - участниц Европейского союза. В организации праздника также приняли участие администрации отелей Novotel, Hyatt, Orion и европейские бренды Lacoste, Boss, L'occitaine, Yves Rocher, Descombes, Steinbrau и дрyrиe".


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URL: https://www.vb.kg/429939
Теги:
мэрия, фестиваль, Бишкек
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