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Утверждены технические документы по демаркации кыргызско-узбекской границы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В городе Самарканде (Республика Узбекистан) прошли переговоры правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по демаркации кыргызко-узбекской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе переговоров состоялись встречи рабочих групп и первое заседание Совместной демаркационной комиссии.

На встрече обсуждены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

По итогам заседания Совместной демаркационной комиссии стороны утвердили нормативно-правовые и технические документы по демаркации государственной границы.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятий подписаны соответствующие протоколы".


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URL: https://www.vb.kg/429944
Теги:
граница, Узбекистан, Кыргызстан, Кабинет министров
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