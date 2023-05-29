Утверждены технические документы по демаркации кыргызско-узбекской границы

В городе Самарканде (Республика Узбекистан) прошли переговоры правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Узбекистан по демаркации кыргызко-узбекской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

"В ходе переговоров состоялись встречи рабочих групп и первое заседание Совместной демаркационной комиссии.

На встрече обсуждены результаты совместных полевых обследований на отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы.

По итогам заседания Совместной демаркационной комиссии стороны утвердили нормативно-правовые и технические документы по демаркации государственной границы.

Переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятий подписаны соответствующие протоколы".