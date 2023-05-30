ГНС и бизнес обсудили реализуемые в рамках ЕАЭС проекты

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики ко Дню Евразийского экономического союза провела круглый стол с представителями бизнес-ассоциаций и предпринимателями страны.

В ходе встречи участники обсудили проекты, реализуемые в рамках ЕАЭС, и высказали свои замечания и предложения.

Заместитель председателя ГНС Нурлан Умтулов кратко отметил положительные результаты соглашений, подписанных государствами-участниками ЕАЭС, в том числе по маркировке и прослеживаемости товаров, применению навигационных пломб, порядке налогообложения электронных услуг, внедрению электронного счет-фактуры и другие. Кроме того, он ответил на вопросы представителей бизнеса.

"Проекты, реализуемые в рамках подписанных соглашений со странами ЕАЭС, направлены на облегчение работы участников внешнеэкономической деятельности и устранение барьеров для свободного перемещения товаров", – подчеркнул Н.Умтулов.

В заключение представители бизнес-ассоциаций выразили надежду на устранение барьеров при пересечении границы для грузоперевозчиков, включая транзитные грузы, и сокращение контрольно-досмотровых мероприятий с внедрением электронных навигационных пломб в рамках ЕАЭС. Это позволит значительно упростить перевозки товаров.