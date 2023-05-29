Работники "Бишкекзеленхоза" спасли кота, который просидел на дереве 3 дня

В приемную муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" поступил звонок от горожанки Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, пенсионерка просила спасти застрявшего на дерева кота. Озеленители были в недоумении, ведь на тот момент бригада Октябрьского района под руководством мастера Абдраимова Улана находилась в другой части района по заявке жителей.

Однако, зеленхозовцы не смогли отказать в просьбе пенсионерки и закончив работу приехали на вызов по улице Беларусская 14. Как выяснилось кота не могли снять уже 3 дня, жители дома обращались в разные службы где везде получали отказ.

На месте выяснилось, что действительно кот повис на дереве высотой в 3,5 метра и сами жители физически не смогли бы ему помочь. Зеленхозовцы сняли хвостатого героя и передали его жителям. Теперь у кота есть свой дом и имя Зелёнка.