Нурдин Маманов: Кыргызстанцев губит безответственное отношение к здоровью

Врачи встревожены: пациенты обращаются за медицинской помощью в крайних случаях, когда, что называется, тянуть уже некуда, и призывают кыргызстанцев к ответственному отношению к своему здоровью.

"Принято считать, что в подобных случаях врачи что-то не выполнили, медсестры что-то недосмотрели. Но возникают и другие вопросы: а что пациент сделал, чтобы не заболеть, а если заболел, то почему не сразу обратился к врачу? Не только медработники должны защищать здоровье каждого жителя страны. Врач только может предупредить человека о риске развития у него той или иной болезни и помочь уже больному справиться с ней. Сохранить же свое здоровье может только сам человек и никто, кроме него", - считает главный врач клиники ЮРФА, хирург-эндоскопист Нурдин Маманов.

По его мнению, проблема безответственного отношения к здоровью чрезвычайно актуальна. Это тем более странно, когда дело касается очень серьезных болезней.

"К нам все чаще обращаются больные с запущенными формами болезни. Поэтому среди населения растет хирургическая заболеваемость, и причина этому - не отсутствие каких-либо профилактических методов лечения и диагностики. Для этого в стране и, в частности у нас, есть много возможностей. Но почему-то люди не придают значения состоянию своего здоровья, и часто обращаются к врачам уже в конечные сроки, когда болезнь уже нельзя лечить медикаментозно, а требуется уже операция, порой экстренная и очень сложная", - пояснил vb.kg Нурдин Маманов.

По его словам, в этом году в клинике все чаще стали проводить операции на щитовидной железе по поводу объемных доброкачественных новообразований, а также на желудке при осложненных формах язвенной болезни, хотя благодаря эффективному медикаментозному лечению можно вылечить язвенную болезнь, если не запускать ее. Но, тем не менее, мы, хирурги, видим, что поступают пациенты в крайне запущенных случаях, которые требуют только оперативного лечения.

"Причины такого безответственного отношения к собственному здоровью, похоже, надо искать в традиционном "авось пронесет", возможно, в недоверии к врачам и, напротив, в странном пристрастии к альтернативным средствам исцеления. Хотя большинству наших пациентов известен уже давно доказанный медиками факт: наше здоровье почти на 80 процентов зависит от того, как мы к себе относимся…

К тому же многие операции можно проводить лапароскопически, если болезнь, конечно, не запущена. Это перспективное направление в своей хирургической практике мы активно продвигаем. Например, продолжаем делать операции при ожирении, провели несколько операций больным, страдающим сахарным диабетом. И результаты нас просто потрясли, потому что человек, который получал суточную дозу инсулина более сорока международных единиц, сегодня может обходиться без него", - рассказал vb.kg хирург-эндоскопист Нурдин Маманов.

Он отметил, что у них немало пациентов с гинекологическими проблемами – это трубная непроходимость, бесплодие, обусловленное непроходимостью маточных труб, которое не лечится медикаментозным способом. Методом лечения на сегодняшний день являются именно лапароскопические технологии, позволяющие решить женщине эту проблему малоинвазивным способом, то есть без больших разрезов живота, минимальными малыми проколами, без образования спаек, с ранней как социальной, так и трудовой реабилитацией. Лапароскопическим способом в клинике оперируют женщин и с внематочной беременностью.

Пока, к сожалению, не везде применяются современные эндовидеохирургические технологии, а прибегают к устаревшим, полостным методам операции. А они травматичны, и срок реабилитации после них растягивается на длительное время.