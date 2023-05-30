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Садыр Жапаров: Если Бакиев вернётся, то он будет задержан

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- Бермет Таалайбекова
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Если Курманбек Бакиев вернется в Кыргызстан, то он будет задержан. Об этом с очередном интервью ИА "Кабар" заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

По его словам, в отношении Курманбека Бакиева возбуждено уголовное дело.

"Бакиев судом приговорён к 30 годам. Это решение остается в силе и сегодня. Если он приедет, то, конечно, его арестуют. Мы все должны учиться жить по закону и я не имею права отменять решение суда. Я могу только помиловать либо отказать в помиловании, если Курманбек Бакиев попросит о помиловании. При этом я должен буду учесть мнение пострадавших в 2010 году", - сказал глава государства.

Президент также прокомментировал судебные приговоры в отношении Максима и Жаныша Бакиевых.

"Кроме Курманбека Бакиева, на его братьев Жаныша и Акмата, и на его сына Максима возбуждены уголовные дела. Они находятся в розыске. Если они вернутся, то, как я указал выше, их арестуют. При этом я не уверен, что судьи оправдают Максима и Жаныша Бакиевых. Потому что их приговорили к пожизненному заключению", - добавил Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/429956
Теги:
Курманбек Бакиев, Садыр Жапаров, президент, Кыргызстан, Арест
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