Кыргызстанские танцоры вновь на высоте

Спортсмены Кыргызстана заняли первое место на международном турнире по спортивным бальным танцам в Грузии. Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По ее данным, 27 мая в столице Грузии прошел ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам "CAUCASUS CAP-2023" в рамках которого проходил турнир " WDSF International Open taken place in Tbilisi -2023". В турнире принимали участие спортсмены из Латвии, Израиля, Казахстана, Эстонии, Грузии и Узбекистана и многих других стран.

Высокие результаты на этом турнире показали наши танцоры Федерации танцевального спорта Кыргызской Республики:

- в категории Молодежь Латина "CAUCASUS CAP-2023" , WDSF International Open taken place in Tbilisi -2023, наша молодежная, танцевальная пара Дмитрий Блинков и Асаль Мамбетова заняли в категории RS молодежь + взрослые Латина (8 пар) первое место, золотую медаль ;

- в категории WDSF Молодежь Латина - четвертое, призовое место в финале соревнований(21 пара);

- в категории WDSF молодежь до 21 года шестое место в финале турнира из 20 пар.