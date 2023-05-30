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Президент помиловал Мелиса Аспекова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Осужденного за мошенничество активиста Мелиса Аспекова выпустили из колонии. Об этом сообщила Служба исполнения наказаний.

"23 мая 2023 года вышел указ президента "О помиловании осужденных". В этот список попал и активист Мелис Аспеков, которому сократили срок наказания на три года восемь месяцев", - сообщили в СИН.

Напомним, в марте 2022 года Мелис Аспеков был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и вымогательстве денег. Бишкекский городской суд изменил этот приговор, оставив только статью "Мошенничество". В итоге он был приговорен к шести годам заключения.


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URL: https://www.vb.kg/429961
Теги:
колонии, Мелис Аспеков
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