Президент помиловал Мелиса Аспекова

Осужденного за мошенничество активиста Мелиса Аспекова выпустили из колонии. Об этом сообщила Служба исполнения наказаний.

"23 мая 2023 года вышел указ президента "О помиловании осужденных". В этот список попал и активист Мелис Аспеков, которому сократили срок наказания на три года восемь месяцев", - сообщили в СИН.

Напомним, в марте 2022 года Мелис Аспеков был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и вымогательстве денег. Бишкекский городской суд изменил этот приговор, оставив только статью "Мошенничество". В итоге он был приговорен к шести годам заключения.