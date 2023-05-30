О том, как адвокат клиентку обобрал

Бишкекчанка И. в октябре 2018 года познакомилась с неким Бакытом М. Познакомились они через агентство недвижимости: И. хотела сдать свою квартиру, а Бакыт как раз искал квартиру для своего отца. Договорились об аренде. В ходе переговоров Бакыт сказал, что работает адвокатом. Предложил обращаться, если у И. возникнут какие-нибудь проблемы юридического характера.

У нее такие проблемы возникли через два месяца. Женщину обвинили в растрате вверенного имущества, состоялся суд, который она проиграла… Бакыт, которому она позвонила, чтобы проконсультироваться, успокоил: первая судебная инстанция – это еще не конец. Надо подавать апелляцию, и в конце концов все решится положительно.

Бакыт как адвокат ознакомился с материалами дела, обещал помочь и запросил за свои услуги 2000 долларов. И. деньги отдала.

Через месяц потребовал еще 8000 долларов и сказал, что это – для гарантированной победы в суде.

Процесс во второй судебной инстанции И., тем не менее, тоже проиграла. Попросила адвоката вернуть 8 тысяч, на что он ей ответил: "Дайте мне шанс все исправить. Судьи у нас в Кыргызстане творят беспредел, но я подключу брата, он бизнесмен и друг Асылбека Жээнбекова. Верховный суд обязательно выиграем".

В Верховный суд М. почему-то обращаться не спешил. Тянул время. Клиентке объяснял, что не имеет права на ошибку, что дело требует деликатного подхода, переговоров с судьями и другими "нужными людьми". Наконец в мае 2019-го объявил, что все готово, со всеми он переговорил и договорился. Единственная загвоздка – надо заплатить еще 20 000 долларов.

Через десять дней И. удалось собрать эту сумму. Куда и кому в карман она ушла – неизвестно.

Задолжал И. не только адвокат Бакыт. Было еще несколько человек, которые были должны ей немалые суммы. Один из них в счет долга пожелал отдать ей квартиру на Иссык-Куле стоимостью 40 000 долларов. Квартира ей, собственно, была без надобности, а вот деньги бы не помешали. Об этом она проговорилась адвокату, и тот с радостью предложил хороший вариант: он, дескать, предложит купить недвижимость какому-нибудь судье. Если продаст за 40 тысяч – отдаст все деньги И., а если получится продать подороже – излишек оставит себе. Такой расклад женщину вполне устроил, на имя Бакыта М. была выписана доверенность на продажу квартиры…

Другой должник рассчитался с И. автомобилем стоимостью 15 000 долларов. Его продать тоже вызвался адвокат, и тоже получил генеральную доверенность…

Под новый 2019 год Бакыт позвонил клиентке по видеосвязи. С ним были какие-то люди. Он был очень взволнован, расстроен и напуган. Сообщил, что его задержала казахская полиция. И что теперь его адвокатская репутация под угрозой. Соответственно, под угрозой и положительное решение в суде дела И. Чтобы разрулить ситуацию, надо откупиться. Где взять деньги? Ну, например, заложить квартиру И. в 5 микрорайоне Бишкека.

И. испугалась – разумеется, не столько за репутацию Бакыта, сколько за исход своего дела и за то, что он не сможет с ней рассчитаться. Согласилась на все его условия. Позже выяснилось, что, получив доверенность на продажу и этой квартиры, М. оформил ее на свою сожительницу, а после продал третьим лицам…

В феврале 2020 года дело И. наконец-то начал рассматривать Верховный суд. Зачем-то потребовалось еще 5 000 долларов, которые И. взяла в долг у матери. Адвокат был уверен в оправдательном приговоре, но суд отправил дело на новое рассмотрение.

Уставшая от всей этой круговерти женщина попросила Бакыта вернуть ей все деньги и прекратить все судебные разбирательства. Но он ответил, что за второй круг денег не возьмет, что для него дело чести – добиться справедливого приговора, что он устроился юристом к Садыру Жапарову, а еще возьмет кредит и обязательно в ближайшее время с ней рассчитается…

Как И. будет взыскивать с М. материальный ущерб в шесть с лишним миллионов сомов (и взыщет ли) – это теперь ее дело. Октябрьский районный суд прекратил уголовное преследование Бакыта М. в связи с истечением срока давности. Сам он в суде отказался давать показания.