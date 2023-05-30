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В столице Узбекистана начали массово сносить незаконные пристройки

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В центре Ташкента начали массово сносить пристройки на первых этажах жилых домов. Чиновники заявляют об их незаконности, сообщает СМИ.

Сообщается, что снос небольших кафе и магазинов начался 29 мая. В Минстрое отметили, что пристройки возведены незаконно.

Владельцы пристроек утверждают, что пытались узаконить объекты, но отсутствие регламента и отвествтенного госоргана усложняли процесс.

Согласно закону, владельцы бизнеса должны восстановить жилые дома за свой счет.

В отношении представителей бизнеса выписаны протоколы на 80 млн сумов. Административные производства к ним будут пременены с 1 июня.


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URL: https://www.vb.kg/429971
Теги:
Узбекистан, демонтаж
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