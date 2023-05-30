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Садыр Жапаров за неубранный мусор объявил выговор акиму Тюпского района

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- Бакыт Басарбек
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Президент КР Садыр Жапаров объявил выговор главе государственной администрации - акиму Тюпского района Иссык-Кульской области Адиеву Каныбеку Маматбековичу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

"Он также поручил объявить выговор главе Тюпского айыл окмоту.

Решения связаны с тем, что на дорогах осталось неубранным большое количество песка после зимнего периода, а также мусора на обочине дорог. Это недопустимо, особенно перед туристическим сезоном.

Это предупреждение касается всех руководителей местных органов власти. Президент Жапаров будет внепланово проводить проверки по подготовке к туристическому сезону в городах, районных центрах, особое внимание будет уделяться центральным улицам", - написал Султанбаев.


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URL: https://www.vb.kg/429972
Теги:
Садыр Жапаров, Тюпский район
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