Садыр Жапаров за неубранный мусор объявил выговор акиму Тюпского района

Президент КР Садыр Жапаров объявил выговор главе государственной администрации - акиму Тюпского района Иссык-Кульской области Адиеву Каныбеку Маматбековичу. Об этом на своей странице в соцсети сообщил его пресс-секретарь Эрбол Султанбаев.

"Он также поручил объявить выговор главе Тюпского айыл окмоту.

Решения связаны с тем, что на дорогах осталось неубранным большое количество песка после зимнего периода, а также мусора на обочине дорог. Это недопустимо, особенно перед туристическим сезоном.

Это предупреждение касается всех руководителей местных органов власти. Президент Жапаров будет внепланово проводить проверки по подготовке к туристическому сезону в городах, районных центрах, особое внимание будет уделяться центральным улицам", - написал Султанбаев.