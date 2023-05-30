В Бишкеке будут работать летние пришкольные лагеря

Столичная мэрия организует работу пришкольных лагерей в 39 городских школах, с организацией питания в 34 школах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, лагеря будут работать в период с 5 по 30 июня. Режим работы пришкольных лагерей с 8:00 до 14:00 часов и охватят порядка 4 тысячи 285 учащихся.

В настоящее время проводится работа по подготовке лагерей к открытию – уточняются списки учащихся, желающих отдохнуть, планы работы лагерей, работы кружков и спортивных секций центров детского творчества на период летних каникул.

Во время работы пришкольного лагеря у детей будет возможность заниматься кружковой работой, будут организованы культурные походы, спортивные игры, соревнования и многое другое. Для ребят центры детского творчества организуют работу 71 кружка.

"За каждым пришкольным лагерем обязательно будет закреплён медицинский работник, инспектор по делам несовершеннолетних ГУВД столицы, обеспечена охрана детей и со стороны школьной службы безопасности" – говорится в сообщении мэрии.