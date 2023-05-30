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В Бишкеке будут работать летние пришкольные лагеря

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- Назгуль Абдыразакова
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Столичная мэрия организует работу пришкольных лагерей в 39 городских школах, с организацией питания в 34 школах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, лагеря будут работать в период с 5 по 30 июня. Режим работы пришкольных лагерей с 8:00 до 14:00 часов и охватят порядка 4 тысячи 285 учащихся.

В настоящее время проводится работа по подготовке лагерей к открытию – уточняются списки учащихся, желающих отдохнуть, планы работы лагерей, работы кружков и спортивных секций центров детского творчества на период летних каникул.

Во время работы пришкольного лагеря у детей будет возможность заниматься кружковой работой, будут организованы культурные походы, спортивные игры, соревнования и многое другое. Для ребят центры детского творчества организуют работу 71 кружка.

"За каждым пришкольным лагерем обязательно будет закреплён медицинский работник, инспектор по делам несовершеннолетних ГУВД столицы, обеспечена охрана детей и со стороны школьной службы безопасности" – говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/429974
Теги:
дети, школа, Бишкек, досуг, мэрия
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