Представители СМИ стран ШОС укрепляют международный медийный рынок

В современном мире информация стала важнейшим стратегическим ресурсом государств. Поэтому возобновление контактов после пандемии GOVID-19 представителей средств массовой информации стран-членов ШОС и стран вдоль "Пояса и пути" важно и крайне необходимо. Сейчас особенно важно вырабатывать совместные подходы в борьбе с недостоверной информацией, развивать обмен кадрами, контентом и опытом. Это будет полезно для всех СМИ - стран Центральной Азии, ШОС и находящихся вдоль "Одного пояса – одного пути".

Сейчас в Китае находится делегация представителей СМИ из таких стран ШОС, как Кыргызстан, Китай, Индия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. На встречах журналисты отмечали важность борьбы с ложной информацией в международном киберпространстве, согласились с важностью равенства, уважения, инновационного развития, открытости, безопасности и порядка. Представители СМИ договорились повышать авторитет новых медиа, расширять сферы сотрудничества, создавать новые методы работы, внедрять новое содержание репортажей, совершенствовать механизмы сотрудничества. Нынешняя встреча журналистского медиасообщества стран ШОС как никогда актуальна и своевременна, это - своеобразная сверка часов в области подходов к медийной работе на фоне прошедшего на днях саммита в Сиане.

И, конечно, Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству, Народное правительство, Комитет по делам развития и реформ, Отдел пропаганды парткома, Канцелярия по иностранным делам Народного правительства города Ляньюньган, который посетили члены делегации, познакомили гостей с достижениями и достопримечательностями этого красивейшего города-порта. Поддержку в проведении мероприятия также оказали Институт "Пояса и пути" Университета Цинхуа и новостной портал "Хуаньцюван".

Достижениями Китая можно восхищаться бесконечно. В частности, Ляньюньган - современный город-порт является одним из известных в провинции Цзянсу (Восточный Китай) центров промышленности, туризма и внешней торговли и входит в число первых китайских городов, открытых для торговли с разными странами.

Представители СМИ стран ШОС посетили порт Ляньюньган, фармацевтические компании "Хэнжуй" и "Канюань", Ляньюньганскую нефтехимическую промышленную базу, Китайско-казахстанскую базу логистического сотрудничества, Международный логистический парк ШОС, садовый парк Юаньбоюань, ландшафтный район Хуагошань и центр торговли хрусталем "Дунхай".

Благодаря своему географическому положению Ляньюньган стал важным портовым городом в рамках реализации "Пояса и пути", он расположен в месте слияния морской береговой линии Цзянсу и железной дороги Ланьчжоу-Ляньюньган. Именно в этом городе в 2014 году была создана Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества, которая стала первым реализованным в Китае проектом сотрудничества в строительстве "Пояса и пути", и открыла для Казахстана, крупнейшей внутриконтинентальной страны, выход к Тихому океану. За последние несколько лет Ляньюньган внес значимый вклад в развитие транспортной взаимосвязанности Азии, Африки и Европы, а также в расширение открытости внешнему миру на высоком уровне.