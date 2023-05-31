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Ряд артистов Чуйского театра получили награды Минкультуры

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- Назгуль Абдыразакова
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Артисты Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикова получили награды Министерства культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызской Республики за творческие достижения на сцене. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Артисты Назгюль Шер, Рысбек Шамшиев, Шералы Уркумбаев и Бекзат Каныбеков награждены нагрудным знаком "Маданияттын мыкты кызматкери" ("Отличный работник культуры"), а Аида Кулуева, Бекболот Мамбеттурду уулу и Гуляра Ниязалиева удостоены Почетной грамоты министерства.

Вручил им награды глава министерства Алтынбек Максутов по завершению показа новой постановки ЧОТ "Шайтандын соту" ("Суд над Шайтаном") 30 мая 2023 года.

Артистов и специалистов театра, в том числе награждённых, с премьерой спектакля поздравили Герой Кыргызстана Апас Жумагулов, депутат Жогорку Кенеша Адахан Мадумаров, советник президента КР Медербек Букуев, а также Жаныл Туменбаева, Мелис Шаршенбаев, Эгемберди Бекболиев, Кайрат Иманалиев (первый заместитель министра) и другие известные работники государственной службы и деятели искусства.


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URL: https://www.vb.kg/429991
Теги:
Министерство культуры и туризма, награда, театр
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