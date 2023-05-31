Новая воркаут-площадка появилась для горожан на стадионе "Спартак" (фото)

Вчера, 30 мая, в рамках благотворительной цели международного полумарафона Snow Leopard и помощи титульного спонсора забега, на стадионе имени Долона Омурзакова открыли новую воркаут площадку, на которой смогут заниматься жители и гости столицы.

В открытии площадки принял участие директор Департамента спорта и физической культуры при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Айбек Абдымомунов. Кстати, именно он инициировал открыть такую площадку на стадионе, чтобы создавать в городе комфортные условия для развития массового спорта.

Ежегодный международный благотворительный полумарафон "Snow Leopard run", который поддерживается мэрией Бишкека, за 2 года собрал 2 миллиона 540 тысяч 131 сом. На собранную сумму секретариату Глобальной программы по сохранению снежного барса (GSLEP) уже были приобретены 32 фотоловушки и новый автомобиль марки "Нива" для егерей БТ "Иссык-Куль".

С прошлого года, организаторами была открыта заявка от всех желающих на благотворительную цель главного забега страны Snow Leopard run.

Общая сумма проекта воркаут площадки составила более 3,5 миллионов сомов. Благодаря рекордному количеству участников забега прошлого года, было собрано 1 миллион 119 тысяч 237 сомов, которые были направлены на данную спортивную площадку.

"Снежный барс - является символом не только страны, но и нашего любимого города и для тысяч горожан стадион имени Долона Омурзакова - это второй дом, где проходят многочасовые тренировки, в том числе и силовые. Хочу отметить, что данный социальный проект реализовали, благодаря поддержке нашего титульного партнера. Мы надеемся, что наша воркаут площадка станет местом где спортсмены-любители смогут заниматься спортом на свежем воздухе и развивать свою физическую форму для подготовки к забегам, и не только", - сказал председатель "Номад Спорт" Арслан Малдыбаев.

Ну а после началось самое интересное - соревнования Workout Battle, в которых приняли участие более 30 человек. Кстати, некоторые из них зарегистрировались в последние минуты, увидели площадку, узнали о мероприятии и решили тоже попробовать свои силы.

Участники преодолели 7 преград. Им необходимо было, к примеру, преодолеть рукоход, подтянуться, отжаться на брусьях и от перекладины. И все это сделать за максимально короткое время.

Среди женщин третье место заняла Виолетта Афуксиниди, второе – Анара Бакирова, а первое – Виталина Левченко.

Среди мужчин третье место, показав одинаковый результат – 1 минута и 4 секунды, разделили Нурбек Абдикапаров и Шаамерден Сулайманов. Второе место досталось Александру Гончарову, ну а победителем стал Илзат Тохтиев.

Победители были награждены подарками от партнеров.

Компания Nomad Sport была образована в 2018 году. Изначально целью группы единомышленников-энтузиастов являлась популяризация массового спорта и принципов здорового образа жизни в Кыргызстане. Эта идея остается актуальной по сей день.

По твердому убеждению команды Nomad Sport, проведение спортивных масштабных мероприятий также формирует позитивный образ страны на международной арене. Другой важной целью компания считает просвещение, показывая наименее затратные и наиболее эффективные средства морального и физического оздоровления как самого человека, так и его окружения, и нации в целом.

Сегодня Nomad Sport продвигает три вида спорта: бег, велоспорт и плавание. Одним из самых крупных спортивных мероприятий стал международный благотворительный забег "Snow Leopard Run". Число его участников, в общей сложности, составило около 4 тысяч человек, 600 из них приехали в Кыргызстан из-за рубежа.

К слову, международный забег Snow Leopard run пройдет 17 сентября 2023 года. В этом году планируется собрать рекордное количество участников для страны - 4500 человек. Регистрация на забег открыта на сайте www.nomadsport.net