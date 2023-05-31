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Чыпалак Баатыр: "Кустуризация" сегодня проводится очень слабо

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- Бактыгуль Акжолова
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Если бы я стал президентом, то приговорил бы всех чиновников, замешанных в коррупции, к смертной казни. Об этом в интервью "Азию Ньюс" заявил блогер Зарылбек Аликенов, больше известный в народе как "Чыпалак Баатыр".

По его словам, он тотально курировал бы суд и прокуратуру.

"Я бы улучшил цифровые технологии и работал бы только с сильными аналитиками. Соответственно, работа будет продвигаться вперед. Давал бы губернаторам регионов полугодовой срок, а тех, кто не работает, арестовывал и проводил бы "кустуризацию". За два с половиной года Кыргызстан стал бы одним из развитых стран мира. Услышав мое имя, мир бы содрогался, - сказал блогер.

Также Аликенов отметил нынешнюю работу властей.

"Кустуризация" сегодня проводится очень слабо. Те, кто ворует 10 млн сомов, выплачивает только 2 млн сомов и этим откупается. Я бы наоборот, тех, кто своровал 2 млн сомов, заставил бы выплатить 10 млн сомов. Тогда коррупционеры исчезнут", - заявил Аликенов.


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URL: https://www.vb.kg/429998
Теги:
смертная казнь, Кыргызстан, чиновник
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