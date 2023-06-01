Пожилого россиянина-нелегала выдворили из Казахстана

Пожилой гражданин России, незаконно проживающий в Экибастузе, был задержан в результате рейдов, проведенных сотрудниками местной полиции, сообщает СМИ.

По данным официальных источников, выяснилось, что 72-летний мужчина из города Гусь Хрустальный, расположенного во Владимировской области РФ, прибыл в Павлодарскую область Казахстана в 2022 году.

Ситуация с незаконным пребыванием иностранца выявлена в марте текущего года. В результате проведенного следствия и проверки его статуса, выяснилось, что мужчина нарушил законодательство Республики Казахстан в сфере миграции населения, конкретно - превысил разрешенный срок пребывания на территории страны. Согласно закону, иностранный гражданин должен был покинуть Казахстан не позднее, чем через десять суток после истечения установленного срока.

Мужчина был привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством.