Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 93.94 - 94.94

Пожилого россиянина-нелегала выдворили из Казахстана

85  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пожилой гражданин России, незаконно проживающий в Экибастузе, был задержан в результате рейдов, проведенных сотрудниками местной полиции, сообщает СМИ.

По данным официальных источников, выяснилось, что 72-летний мужчина из города Гусь Хрустальный, расположенного во Владимировской области РФ, прибыл в Павлодарскую область Казахстана в 2022 году.

Ситуация с незаконным пребыванием иностранца выявлена в марте текущего года. В результате проведенного следствия и проверки его статуса, выяснилось, что мужчина нарушил законодательство Республики Казахстан в сфере миграции населения, конкретно - превысил разрешенный срок пребывания на территории страны. Согласно закону, иностранный гражданин должен был покинуть Казахстан не позднее, чем через десять суток после истечения установленного срока.

Мужчина был привлечен к административной ответственности в соответствии с законодательством.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/430003
Теги:
Казахстан, нелегалы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  