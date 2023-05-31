ОсОО "БишкекВторРесурс" больше не будет обслуживать Октябрьский район

В СМИ и социальных сетях возникло много жалоб от горожан по вывозу ТБО с Октябрьского района Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"По этой причине мэрией создана комиссия во главе с заместителем мэра Жыргалбеком Шамыралиевым по проверке фактов не вывоза мусора.

Накануне заместитель мэра вместе с ответственными городскими службами выехал на место для инспекции Октябрьского района. Во время обхода обнаружены факты неисполнения договорных обязательств со стороны ОсОО "БишкекВторРесурс".

Заместитель мэра столицы Жыргалбек Шамыралиев поручил акиму Октябрьского района расторгнуть договор на оказание услуг по вывозу мусора с компанией.

Отметим, муниципальной инспекцией по контролю за благоустройством составлено 20 актов в отношении компании. ОсОО "БишкекВторРесурс" не исполнял свои обязательства перед МП "Тазалык" и "Бишкекский санитарный полигон", "то привело к кредиторской задолженности.

Функции по вывозу мусора в Октябрьском районе будут переданы муниципальному предприятию "Тазалык". Предприятию поручено провести инвентаризацию всех мусорных площадок и предъявить компании причинённый материальный ущерб".