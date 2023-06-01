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Уголовную ответственность за оскорбление Нурсултана Назарбаева могут отмени

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В мажилис РК поступил на рассмотрение законопроект, который исключает статью, предусматривающую уголовную ответственность за публичное оскорбление чести и достоинства экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

В рамках инициированного депутатами Парламента законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов" из Уголовного кодекса планируется исключить статьи 373 и 374, предусматривающие уголовную ответственность за публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента, а также осквернение его изображений, воспрепятствование его законной деятельности, нарушение гарантий неприкосновенности Первого Президента, - сообщили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/430005
Теги:
Нурсултан Назарбаев
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